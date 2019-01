Deel dit artikel:













Lichaam ontdekt in water in Delft De politie doet onderzoek bij de Reineveldbrug. (Foto: Regio15)

DELFT - In het water bij de Reineveldbrug in Delft is dinsdagochtend een lichaam gevonden. Dat bevestigt de politie. Die werd rond 10.00 uur gebeld door een voorbijganger die de dode in het water van het Rijn-Schiekanaal zag liggen.

Agenten hebben de omgeving afgezet en doen onderzoek. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een misdrijf of om een natuurlijke dood.