'Stoeptegelgate' is ten einde: gemeente trekt boete van 500 euro in

DEN HAAG - De zaak tegen een Haagse vrouw die een stoeptegel had weggehaald en daarvoor tot twee keer toe 250 euro boete kreeg, wordt ingetrokken. Wethouder Richard de Mos heeft besloten de zaak te seponeren. 'Het probleem is opgelost', zegt De Mos tegen Omroep West. Maar de Haagse in kwestie lijkt niet van plan zich bij de gang van zaken neer te leggen.

Alle heisa draaide om een plant in de Haagse Bomenbuurt. Die groeide tegen de muur van een elektriciteitshuisje. Lizzie van Dam, die hiernaast woont, besloot een halve stoeptegel uit de grond te halen zodat de plant beter kon groeien. En toen ging het mis.

Buren kwamen klagen bij Van Dam, vertelde ze eerder aan Omroep West. Een buurvrouw zou er met haar scooter niet meer langs kunnen, vanwege de omstreden plant. De gemeente ging zich met de zaak bemoeien en legde Van Dam een dwangsom van duizend euro op. Want: volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mag je niet zomaar de openbare weg veranderen.



'Van gemeentelijke eigendommen blijf je af'

Uiteindelijk kreeg de Haagse daarom een bekeuring van 250 euro. Dat verhaal leidde op sociale media tot ongeloof, ook onder lokale politici. Raadslid Janneke Holman (PvdA) stelde er zelfs raadsvragen over. Maar nu trekt de gemeente dus haar keutel in. 'We gaan zelf de tegel herstellen en daarmee is het probleem opgelost', zegt wethouder De Mos. 'We zullen qua opgelegde boete met de hand over het hart strijken.'

De gemeente gaat wel nog een goed gesprek voeren met de hoofdrolspeelster van deze 'stoeptegelgate'. De wethouder benadrukt dat de gemeente voorstander is van geveltuintjes, maar... 'Wel voor je eigen deur en dus niet voor bijvoorbeeld een transformatorhuisje van Stedin. En van gemeentelijke eigendommen blijf je af.'



Van Dam: 'Nóg een boete'

Lizzie van Dam voelt zich overvallen door het nieuws, zegt ze. 'De gemeente maakt zich er wel een beetje gemakkelijk vanaf, door het zo via de media te spelen.' Van Dam zegt vorige week opnieuw een boete te hebben gekregen: 'Wéér 250 euro, omdat ze ook in november hebben geconstateerd dat ik in overtreding was.'

Van Dam legt zich niet neer bij de gang van zaken. 'Ik wil dat ze de aangekondigde hoorzitting over de kwestie gewoon houden, want ik wil mij een keer uit kunnen spreken. Ik vind het echt te makkelijk dat ze zich er zo vanaf proberen te maken.'



Gemeente: 'Dat is het dan'

Volgens de gemeente gaat het om zogenoemde last onder dwangsom: je krijgt dan een oplopende boete als je niet doet wat je wettelijk gezien wel moet doen. Het gaat in dit geval om een bedrag van duizend euro, dat dus in delen wordt uitgeschreven. 'Vandaar eerst die 250 euro en nu weer. Dat is het idee van zo'n last onder dwangsom. Maar de tweede boete hoeft ze ook niet betalen', aldus de woordvoerder van wethouder De Mos

Of er alsnog een hoorzitting komt, zoals mevrouw Van Dam wil, kan hij niet zeggen. 'Wat ons betreft is de zaak afgedaan. Ze hoeft niet te betalen. En dat is het dan', laat hij optekenen.