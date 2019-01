Deel dit artikel:













Vliegveld plat om sneeuw Sneeuw op luchthaven Rotterdam The Hague Airport | Foto: Omroep West/ Lynn Stroo

DEN HAAG - De sneeuw leidt niet alleen tot mooie plaatjes, maar veroorzaakt ook overlast. Vliegveld Rotterdam The Hague Airport is dinsdag in ieder geval tot 14.00 uur gesloten, meldt de luchthaven op zijn website. Het vliegveld heeft wel voertuigen om de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden, maar als er te veel sneeuw valt kunnen de schoonmaakploegen dat niet meer bijbenen.

Er zullen geen vluchten vertrekken of landen op de luchthaven. Mogelijk gaat de sluiting langer of korter duren, dat heeft te maken met de mate van sneeuwval. Qua vliegverkeer zit de luchthaven in een rustige periode, zegt een woordvoerder. ' Wat wintersportvluchten en dagelijkse vluchten op Londen.' Een aantal uitgaande vluchten zijn aan de grond gebleven, enkele inkomende kunnen niet terecht op de luchthaven. 'Zoals toestellen vanuit Londen, Alicante en Faro. Van een toestel weet ik dat het heeft kunnen uitwijken naar Amsterdam.'

Ook problemen op Schiphol door de sneeuw Op Schiphol kunnen de vluchten vertraging oplopen. Er zijn daar nog geen vluchten geannuleerd.