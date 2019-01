Door de gladheid bij ons in de buurt belandden meerdere auto's in het water

REGIO - Het slechte weer zorgden vandaag voor meerdere wegongevallen in de regio op dinsdag.

Schipluiden en Zoeterwoude

Twee auto's zijn dinsdagochtend in een sloot beland, in Schipluiden en Zoeterwoude. Vermoedelijk speelden de winterse omstandigheden een rol bij de ongelukken.

Het ongeluk in Schipluiden gebeurde rond 11.15 uur op de N468. Daar gleed een bestelbus uit de bocht. Die sloeg over de kop en belandde ondersteboven in het water. De bestuurster raakte niet gewond.

Het ongeluk in Zoeterwoude vond plaats op de Broekweg, ter hoogte van de Noordpolder. Hier gleed een auto het water in. Ook bij dit ongeluk raakte niemand gewond. Vanwege het winterse weer deze dinsdag heeft het KNMI code geel afgegeven.

Leidschendam

Ook op de A4 bij Leidschendam richting Den Haag raakte een auto van de weg het water in. De auto zou op zijn dak in het water zijn beland. Er raakte een iemand gewond. Om plaats te maken voor de traumahelikopter was de A4 tijdelijk afgesloten. De brandweer zegt dat het slachtoffer verwondingen aan hoofd en been heeft. De passagier is met spoed vervoerd naar het Westeinde ziekenhuis.



Oproep

Politie Leiden Zuid roept getuigen op die meer kunnen vertellen over het ongeval.U kunt zich melden via 0900-8844





