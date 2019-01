Verdachte (27) dodelijke steekpartij Haagse Weimarstraat langer vast

DEN HAAG - De 27-jarige man die vast zit voor een dodelijke steekpartij in de Haagse Weimarstraat blijft nog zeker 14 dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechter bepaald. Bij de steekpartij kwam donderdagavond de 25-jarige Björn om het leven. Direct na de steekpartij werd de verdachte opgepakt.

De steekpartij was rond 20:30 uur voor Kindcentrum Toermalijn in de Weimarstraat. Volgens getuigen kwamen de verdachte en het slachtoffer elkaar tegen op straat en kregen ze meteen ruzie toen ze elkaar zagen. De ruzie zou te maken hebben met een relatie die is uitgegaan.

Online is een inzamelingsactie gestart voor de begrafenis van Björn. Er is inmiddels 4.400 euro opgehaald, van de 6.000 euro die als doel is gesteld is. 'Björn was in de bloei van zijn leven en net een dag 25 jaar, toen zijn leven afgelopen donderdag op wrede wijze werd beëindigd', staat op de pagina waar gedoneerd kan worden.