Gouwenaar bedreigt slachtoffer vanuit gevangenis

GOUDA - Een Gouwenaar die al een poosje vastzit in verband met een reeks misdrijven heeft in afwachting van zijn strafproces, vanuit voorarrest, iemand bedreigd. 'Wacht maar tot ik hieruit kom, ik laat je ontploffen', zou hij een bekende van hem telefonisch hebben laten weten. Dat kwam dinsdag ter sprake tijdens een inleidende zitting tegen de 28-jarige Abdelalim D..

D. wordt verdacht van een overval begin november 2017 aan de Burgemeester Gaarlandtsingel in Gouda. Hij zou daarbij iemand in het gezicht hebben gestompt en de keel hebben dichtgeknepen. 'Houd je smoel, ik maak je dood', hoorde het slachtoffer hem zeggen. De verdachte gooide ook de ruiten in van dat huis, nadat hij zonder buit was vertrokken.

D. zou ook brand hebben gesticht in kapsalon Allure Hairstyling aan de Lage Gouwe en bij coffeeshop De Vriendschap aan de Cappenersteeg, ook allemaal in Gouda.



Gevangenismedewerker geslagen

In de gevangenis in Rotterdam kwam de man - die eind november 2017 werd aangehouden - kennnelijk niet tot bedaren. Hij sloeg vorig jaar in januari een gevangenismedewerker in het gezicht en bedreigde hem met de dood. En vanuit de gevangenis belde hij in maart vorig jaar een bekende die hij ook al met de dood bedreigde. Die bedreiging is dinsdag aan de dagvaarding toegevoegd.

Het onderzoek naar alle delicten is bijna afgerond. Er komt nog een rapport van deskundigen van het Pieter Baan Centrum en er worden nog twee agenten gehoord. Bij de zitting van dinsdag waren de Gouwenaar en zijn advocaat niet aanwezig. De zaak zal vermoedelijk op 15 april inhoudelijk worden behandeld.