Trajectcontrole A4 Leidschendam gaat weer aan, nieuwe controle op N11

REGIO - De trajectcontrole op de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude wordt binnenkort weer in beide richtingen ingesteld. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Vanaf mei 2019 moeten automobilisten weer oppassen met het intrappen van het gaspedaal.

In 2018 werd de trajectcontrole uitgezet vanwege de aanleg van een extra rijbaan aan beide kanten van de weg. De verwachting is dat de werkzaamheden op de A4 voor mei klaar zijn. 'De handhaving start als de werkzaamheden zijn afgerond, dus als werkzaamheden uitlopen duurt het nog wat langer voor de trajectcontrole weer start', aldus een woordvoerder van het OM.

Ook op de N11 verschijnt in de tweede helft van 2019 een nieuwe trajectcontrole tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk. Wanneer precies is nog onduidelijk. In totaal krijgen twintig N-wegen in Nederland dit jaar een trajectcontrole. Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een auto gemeten tussen twee meetpunten.

