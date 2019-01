Sneeuw op de weg: CBR stelt tientallen rijexamens uit

RIJSWIJK - De sneeuwval van dinsdag leidt ertoe dat in de provincie Zuid-Holland tientallen rijexamens worden geschrapt. Dat meldt het CBR.

In Zuid-Holland gaan zo'n tachting van de 565 geplande rijexamens niet door wegens het winterse weer. Het CBR bepaalt vlak voor het examen pas of een examen doorgaat. Daarom worden kandidaten - weer of geen weer - altijd op de afrijdlocatie verwacht.

Volgens Irene Heldens, woordvoerder van het CBR, zijn er twee redenen om een examen wegens weersomstandigheden uit te stellen: 'We willen alle kandidaten een eerlijke kans geven om te laten zien wat ze in huis hebben. Om die reden moet het ten eerste veilig zijn. Ten tweede moet het een volledig examen zijn. We moeten bijvoorbeeld de snelweg op kunnen en harder kunnen rijden dan zeventig kilometer per uur.'



Examens inhalen

Het kan zijn dat kandidaten later vandaag alsnog kans hebben hun rijbewijs te halen. Heldens: 'We kijken per uur welke examens worden uitgesteld. Als het kan, rijden we. Zo niet, zorgen we ervoor dat de kandidaten die een examen mislopen voorrang krijgen bij het inplannen van een nieuw afrijdmoment.'

Voor de kandidaten die door de sneeuwval van dinsdag niet kunnen afrijden hoopt het CBR binnen vijf weken een nieuwe afspraak te maken. Heldens: 'We streven naar vijf weken, maar als het kan doen we het sneller.'



Andere provincies

Behalve in Zuid-Holland werden er dinsdag ook in Zeeland en delen van Noord-Holland examens uitgesteld.

