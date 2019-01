Politie druk op zoek naar vermiste man, familie bezorgd

Politie is op zoek naar deze man | Foto: Politie

RIJNSBURG - De politie Katwijk en omgeving is op zoek naar een vermiste man van 67. De man is dinsdag op zijn fiets vertrokken vanuit Rijnsburg.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er grote zorgen zijn bij de familie van de man. Waarom de man precies vermist is en waarom de familie zich precies zorgen maakt, kan ze niet zeggen. Maar de zorgen zijn 'met reden en daarom wordt er ook vol op ingezet om hem te vinden.'

Volgens de politie is de man mogelijk vertrokken in de richting van de Katwijkse boulevard. Hij is lang, slank en heeft kort grijs donkerblond haar. De man draagt een gele jas en hij rijdt op een grijze fiets van Gazelle.