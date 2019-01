Zoetermeerse burgemeester Aptroot en zijn collega's blijken belhamels

Burgemeester Aptroot (linksachter) in actie, samen met collegegenoten en ambtenaren.. Foto:Twitter/@MarcRosier

ZOETERMEER - Stel, je zit de hele dag opgesloten in het stadhuis van Zoetermeer. Dan wil je af en toe natuurlijk wel even ontsnappen. Burgemeester Aptroot en zijn wethouders besloten dinsdagmiddag het begrip 'Zoetermeer leisurestad' een geheel nieuwe invulling te geven. Ze gingen op het plein voor het stadhuis een sneeuwballengevecht aan met elkaar.

Blijkbaar zit er nog wel een stout kind verborgen, diep van binnen in de Zoetermeerse stadsbestuurders. 'Bijna het hele college deed eraan mee, behalve één wethouder want die was ziek', vertelt een woordvoerster aan Omroep West. 'Ook een aantal ambtenaren gooide met sneeuwballen.'

Wie het titanengevecht heeft gewonnen kon de woordvoerster niet zeggen. Het duurde volgens haar maar een kwartiertje en daarna zijn de politici weer 'braaf' aan het vergaderen geslagen. 'Toen moesten ze naar binnen om de collegevergadering af te maken', klinkt het.

