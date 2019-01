Deel dit artikel:













Imam Fawaz vangt bot: ook gerechtshof verbiedt gebedsdiensten in boekwinkel Stichting Qanitoen | Foto: ANP

DEN HAAG - De islamitische stichting Qanitoen mag ook van het gerechtshof in Den Haag geen gebedsdiensten houden in haar pand aan de Cilliersstraat in het Transvaalkwartier in Den Haag. Dat heeft het hof dinsdag bepaald in een hoger beroep dat de stichting had aangespannen tegen de gemeente Den Haag.