West Wekker: Schaakgrootmeester Anish Giri in actie en bezwaar tegen verlichte reclamezuilen Anish Giri | Foto: Orange Pictures

REGIO - Goedemorgen! Vandaag komt de Rijswijkse schaakgrootmeester Anish Giri in actie op het Tata Steel Chess Tournament in Leiden. Verder wordt er vandaag bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van 25 verlichte reclamezuilen in het centrum van Den Haag.

Wat je vandaag kunt verwachten:

We gaan langs bij het Tata Steel Chess Tournament, ook wel bekend als het 'Wimbledon van het schaken'. Sinds 11 januari is het schaaktoernooi al bezig en Leiden is een van de gaststeden. Vandaag wordt er door de top van de wereld gespeeld in de Pieterkerk en zal ook de Rijswijkse schaakgrootmeester Anish Giri in actie komen.

Een 40-jarige medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag verschijnt vandaag voor de rechter. Sandhja K. wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met haar eigen bloedmonsters om te verdoezelen dat ze onder invloed van alcohol achter het stuur had gezeten.

Vandaag tekenen ruim twintig bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad bezwaar aan tegen de plaatsing van 25 verlichte reclamezuilen in het centrum van Den Haag. De organisaties schrijven in een brandbrief aan de gemeente kwaad te zijn over de 'verrommeling' van de monumentale binennstad.

Het weer: Na een dag vol sneeuw zal het vandaag vooral droog blijven. Wel is het bewolkt en nevelig. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het ongeveer twee graden.



Na een dag vol sneeuw zal het vandaag vooral droog blijven. Wel is het bewolkt en nevelig. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het ongeveer twee graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Deze week valt de beslissing over de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis. Mogelijk verdwijnt het 'koninklijke' ziekenhuis waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jullie meest dierbare herinneringen en daar werd massaal op gereageerd. We vertellen daarom deze week elke dag een van de ingestuurde verhalen. Vandaag is het tijd voor deel 2 van deze 'Herinneringen aan Bronovo'-serie.

Vanavond worden in het Amsterdamse RAI Theater de jaarlijkse Musical Awards uitgereikt. Kanshebbers uit onze regio zijn Zoetermeerder René van Kooten en Brigitte Heitzer uit Scheveningen voor Evita, Julia Nauta uit Delft in de categorie Aanstormend Talent (Soof) en de Haagse Lonneke van Leth voor beste choreografie (Het Pauperparadijs). Een deskundige jury bepaalt wie de musicalprijzen in de wacht slepen. Voor de publieksprijs zijn drie kanshebbers: The Lion King, die sinds 2016 te zien is in Scheveningen, Soldaat van Oranje, die sinds 2010 alle vaderlandse records verplettert in de Theaterhangaar bij Katwijk en Mamma Mia.

Vandaag komt het eerste schilderij aan in Museum Prinsenhof voor de overzichtstentoonstelling 'Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer'. Het gaat om het stuk 'Portret van een Delftse familie dat in circa 1657-1660 werd geschilderd door De Hooch en overkomt uit de Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste in Wenen. Het schilderij wordt gezien als een van de topstukken van de tentoonstelling.

Vanavond op TV West: Water in Zicht (herhaling)

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water.

