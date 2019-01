Deel dit artikel:













Kijken op het diepste punt van de Rijnlandroute: 'Een complete fabriek' De tunnelbuizen | Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Wie op de bodem van de bouwput van de Rijnlandroute wil komen, moet flink wat trappen naar beneden. Vorige week bereikte de bouwers het letterlijke dieptepunt, want de negentien meter diepe schacht waar straks de tunnelboor in wordt opgebouwd, is af. Die tunnelboormachine zal de tunnel onder Voorschoten door gaan graven en dat is niet niks: 'Het is een complete fabriek.'

De Rijnlandroute moet een nieuwe, snelle verbinding tussen de A4 en A44 worden. De bodem van de bouwput, die op negentien meter diepte ligt, is straks het toneel van de tunnelboormachine. Na heel wat traptreden kom je op het diepste punt wat door de bouwers 'de startschacht' wordt genoemd. 'Hier wordt de tunnelboormachine straks in opgebouwd', zegt Marjolein Vellekoop van de provincie Zuid-Holland. 'Dat is eigenlijk een complete fabriek van wel honderd meter lang.' De tunnelbuizen worden elk ruim twee kilometer lang en de boor heeft een diameter van elf meter. De tunnelboor kan vijftien meter per dag graven en doet er een half jaar over om aan de andere kant uit te komen. Bekijk hier hoe de tunnelboormachine precies te werk gaat. Tekst loopt door na de video.



Slappe veenbodem De grootste technische uitdaging voor de bouwers is de slappe veenbodem boven de boor. 'Maar daar is bij het ontwikkelen van de tunnelboormachine rekening mee gehouden', weet Vellekoop. 'Speciale technieken zorgen ervoor dat het gevaar van instorting geminimaliseerd wordt.' De verwachting is dat de eerste auto's in 2022 gebruik kunnen gaan maken van de Rijnlandroute. LEES OOK: Tunnelboor Rotterdamsebaan is klaar met boren