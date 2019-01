Kweker toverhazelaars stopt ermee; struiken naar het museum

BOSKOOP - Hij is dé specialist in Nederland op het gebied van de toverhazelaar: Wim van der Werf uit Boskoop. De toverhazelaar is juist nu een mooie struik in de tuin, want hij bloeit in de winter. Van der Werf heeft in de afgelopen halve eeuw bijna 150 varianten van de toverhazelaar verzameld en heeft er zelf zeven gekweekt. Maar hij houdt er mee op. Hij vindt zichzelf te oud worden om nog verder te gaan.

Van der Werf's vader had de struiken al, en de jonge Wim specialiseerde zich vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw in de struik. 'Ze zijn mooi en ruiken lekker,' vertelt hij in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop, waar deze week een tentoonstelling te zien is van zo’n vijftig verschillende variaties. Het ruikt heerlijk binnen.

De ontwikkeling van een nieuwe variatie duurt lang. 'Ik ben zo rond 2000 begonnen met de laatste enting. Dat begint met 12.000 zaailingen. Daar zoek ik er eerst ongeveer 700 van uit, en dat breng ik dan weer terug naar dertig.' Belangrijk voor een nieuwe variatie zijn de kleur van de bloem, de vorm van het blad, en de stevigheid van de plant.



Vier met een naam

'Uiteindelijk bleven er vier over die een naam hebben gekregen. Voor het zo ver is, ben je zomaar vijftien of twintig jaar verder,' aldus Van der Werf, die in totaal zeven nieuwe versies selecteerde.

Geen van die struiken is naar hemzelf vernoemd. 'Nee, dat hoeft niet voor mij. Maar ik heb er één naar mijn dochter vernoemd, de Andrea, de Lansing is vernoemd naar de straat waar onze kwekerij staat, en de Wiero is vernoemd naar mijn vader.'



Boommuseum

De toverhazelaars krijgen een nieuw onderkomen in Von Gimborn Arboretum in Doorn, waar het Nationaal Bomenmuseum gevestigd is. Een poging om ze hier in de regio te houden is mislukt. Van der Werf heeft er vertrouwen in dat de struiken daar goed terecht komen.

Zelf houdt hij nog een paar exemplaren. 'Ik probeer de laatste jaren een variatie te kweken die later bloeit, tot februari of maart. Als dan het koopseizoen in de tuincentra begint, kun je de klanten een bloeiende plant aanbieden.' Sowieso vindt hij dat de toverhazelaar thuishoort in een tuin. 'Het is één van de weinige winterbloeiers. Als je die goed afstemt met je bollen en je zomerplanten dan heb je het hele jaar bloemen in je tuin, als je dat belangrijk vindt. Maar ja, de klant moet het wel willen.'

LEES OOK: Kwekers Bollenstreek doen het goed: 'We sluiten het jaar met een dikke lach af'