Thiemo de Bakker niet opgenomen in Daviscupselectie

'S-GRAVENZANDE - Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande maakt geen deel uit van de Daviscupselectie voor de wedstrijd van Nederland tegen Tsjechië. Captain Paul Haarhuis heeft voor het duel op 1 en 2 februari de broertjes Tallon en Scott Griekspoor geselecteerd.

Eerder werden Hagenaar Robin Haase, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop door de coach aangewezen voor de wedstrijd. Hij moest nog twee spelers kiezen en koos de broertjes Griekspoor, waardoor De Bakker niet bij de wedstrijdselectie zit.

De Bakker deed nog wel mee in de vorige wedstrijd waarin Nederland verloor van Canada. Hij miste eind vorig jaar het NK vanwege een knieblessure.



Plaatsing voor finaletoernooi

Op 1 en 2 februari probeert het Nederlandse tennisteam in het Tjechische Ostrava een plek te veroveren in de Daviscup Finals, het finaletoernooi dat volgend jaar in Madrid plaatsvindt. Oranje hoeft in dit duel niet te vrezen voor Tomas Berdych. De beste tennisser van Tsjechië doet namelijk niet mee.

Het Tsjechische team bestaat uit Jiri Vesely, Lukas Rosol, Adam Pavlasek, Tomas Machac en Jiri Lechek.