'Gunstige timing' sneeuwval bespaart onze regio fileleed tijdens drukste avondspits ooit

REGIO - Het verkeer in het midden, oosten en zuiden van het land heeft te maken met de drukste avondspits ook. Rond 17.30 uur stond er ruim 2070 kilometer file op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. En bij ons? Niks van dit alles, zelfs de dagelijkse files waren er niet.

Alleen op de A4 bij Leidschendam richting Den Haag stond in de avondspits een relatief korte file als gevolg van een auto te water.

En dat heeft volgens Heleen de Geest, filelezer van de ANWB, alles te maken met de gunstige timing van de sneeuwval: 'In het westen van het land viel de sneeuw na de ochtendspits en deze was vóór de avondspits weer overgewaaid. Daarnaast is er goed gestrooid en dus zijn de snelwegen goed begaanbaar.'



Thuiswerken

De Geest denkt ook dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan de vele waarschuwingen voor de enorme drukte. 'Ik denk dat veel mensen thuis zijn gaan werken of voor de spits vertrokken zijn van het werk,' aldus de filelezer.

