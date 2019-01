37-jarige Hagenaar verdacht van poging tot oplichting drie zorgverzekeraars

DEN HAAG - Een 37-jarige Hagenaar wordt ervan verdacht dat hij drie zorgverzekeraars probeerde op te lichten met een verzonnen hartoperatie in het binnenland van Suriname. Om aan de opgelopen boetes van justitieel incassobureau CJIB te ontsnappen, zou hij ook een overlijdensverklaring van zichzelf opgesteld hebben.

De officier van justitie eiste dinsdag bij de Haagse rechtbank een werkstraf van 200 uur tegen de man en een voorwaardelijke celstraf van een maand. 'De verdachte heeft geraffineerd gesjoemeld met documenten', meende de aanklaagster. Zijn oplichtingstrucs waren volgens haar geboren uit 'een drang naar geld'. De man zou kampen met een gokverslaving.





In 2011 zou hij eerst bij verzekeraar DSW een declaratie van 5200 euro hebben ingediend voor een hartoperatie in het streekziekenhuis in de Surinaamse provinciestad Nickerie. Vervolgens zou hij met dezelfde declaratie naar zorgverzekeraars CZ en Achmea zijn gestapt. De declaraties gingen vergezeld van vervalste doktersverklaringen en een vervalst vliegticket naar Suriname, maar de zorgverzekeraars vertrouwden het niet, en keerden ook niets uit.



'Bedacht door huisbaas'

Tijdens de zitting ontkende de Surinamer dat hij de valse declaraties had ingediend. Het was allemaal bedacht door een huisbaas in Delft, waar hij destijds woonde. 'Deze man had altijd geld nodig, hij bleef maar vragen.' De huisbaas had een schoondochter die werkte in het streekziekenhuis in Nickerie. Zij zou gezorgd hebben voor de vervalste formulieren, aldus de verdachte.



De verdachte ontkende ook last te hebben van een gokverslaving. 'Ik leef heel zuinig, ik rook niet en drink niet', zei de man tegen de rechtbank. Het OM verdenkt hem er ook van dat hij in 2014 een vervalste verklaring heeft ingestuurd dat hij was overleden in Suriname. Hij hoopte dat het CJIB daarmee zijn openstaande boetes zou doorstrepen, aldus het OM. Maar het justitieel incassobureau trapte er niet in.



Verzonnen overvallen

Ook deze beschuldiging raakte kant noch wal volgens de Hagenaar. 'Ik heb helemaal niets ingestuurd.' Verder ontkende hij tweemaal een beroving te hebben verzonnen. Een keer zou hij thuis zijn overvallen, en een keer was hij slachtoffer van een straatroof bij de bioscoop, waarbij zijn mobiele telefoon was meegenomen. De politie geloofde het verhaal van de Hagenaar niet, maar tijdens de zitting hield de verdachte vol dat hij echt was overvallen.De uitspraak is over twee weken.

LEES OOK: 'Bloemenverkoper' aangehouden na beroven tientallen ouderen