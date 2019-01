Deel dit artikel:













Vermiste man dood gevonden op strand in Noordwijk Het lichaam werd gevonden op het strand in Noordwijk | Foto: Birdseventspictures

NOORDWIJK - Op het strand in Noordwijk is dinsdag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het gaat om de man (67) uit Rijnsburg, die eerder dinsdag als vermist was opgegeven. De politie sluit een misdrijf uit.

De man vertrok dinsdag op zijn fiets vanuit Rijnsburg, waarna de politie een grote zoekactie op touw zette. Het lichaam is vanaf het strand door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) naar een boothuis overgebracht.