Coldcasekalender: Tien nieuwe tips over verdwijning Jair Soares

MONSTER - Sinds het verschijnen van de coldcasekalender vorige week heeft de politie al tien nieuwe tips binnengekregen over de verdwijning van de 7-jarige Jair Soares in 1995. Dat vertelt coldcaserechercheur Leo Simais in Studio Haagsche Bluf van Radio West.

Jair Soares verdween op 4 augustus 1995 spoorloos op het strand van Monster. Het 7-jarige jongetje keerde niet terug toen hij patat ging halen bij een strandtent. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van 'een verschrikkelijk misdrijf'.

De afgelopen week kreeg de politie tien tips binnen over de vermissing van Jair. Alle tips komen van mensen uit onze regio. 'Dat is ontzettend positief, want de kalender is net uit', zegt Simais. 'Ik ben hoopvol dat we in de loop van het jaar nog meer tips binnen gaan krijgen over deze vermissing.'



'Ik heb daar iets verdachts gezien'

Wat de tips precies inhouden kan Simais nog niet zeggen. 'Nee daar kan ik weinig over vertellen, het is nog heel vers. We gaan eerst kijken hoe we tips kunnen inpassen in het onderzoek. Maar je moet denken aan tips als, 'ik heb daar iets verdachts gezien', 'je moet die in de gaten houden' of 'ik zou nog eens op het strand kijken'.'

