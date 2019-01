Deel dit artikel:













Man (73) aangehouden na mishandelen sneeuwballengooier (16) Sneeuwbal | Foto: Omroep West

KATWIJK - Een 73-jarige man is dinsdag aangehouden nadat hij een 16-jarige jongen in het gezicht zou hebben geslagen. Een groep jongens was met sneeuwballen aan het gooien bij de Visserijkade in Katwijk en dat kon de man niet waarderen.

De man zou met een stok achter één van de jongens aan gegaan zijn. Vervolgens zou hij één van de jongens tegen een muur hebben gezet en hem met een vuist op het hoofd geslagen hebben. Waarom de man zo boos werd op de groep sneeuwbalgooiers is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. De man is aangehouden op verdenking van mishandeling. De 16-jarige jongen heeft aangifte gedaan.

Sneeuwballen gegooid vanaf brug In Zoetermeer waren rondvliegende sneeuwballen ook reden voor een aangifte. Daar werd vanaf de brug boven de Amerikaweg meerdere keren met sneeuwballen gegooid. Daarbij raakte een auto flink beschadigd. De politie in Zoetermeer is nog op jacht naar de daders. De automobilist is erg geschrokken en heeft aangifte gedaan van vernieling.