Waar is Elias alias de 'Schele Marokkaan'? Haagse drugsdealer 'belangrijke getuige' oude moordzaak

DEN HAAG - In de hoop de moord op Dirk Schaap (28) uit Haarlem op te lossen is de politie op zoek naar een man uit Den Haag. Schaap werd op 4 oktober 1993 dood gevonden in zijn huis op de Hooimarkt. Waarschijnlijk werd hij een week eerder, op 27 september, al vermoord.

Een medewerker van de afkickkliniek waar Schaap behandeld werd sloeg alarm toen Schaap al een week vermist was. Toen de politie in zijn huis ging kijken vonden ze hem dood in zijn badkamer. Hij was door geweld om het leven gekomen. Dirk Schaap was een harddrugsverslaafde, maar in de periode voor zijn dood was hij juist serieus aan het afkicken.

Tot nu toe tast de politie in het duister over het motief voor de dood van Schaap. Omdat de bankpas van het slachtoffer weg was, kan dat volgens de politie wijzen op een uit de hand gelopen beroving. Op 27 september heeft iemand geprobeerd met de pas te pinnen.



De Schele Marokkaan

De politie is nu op zoek naar een 'belangrijke' getuige; een Haagse drugsdealer. Die reisde iedere dag met de trein vanuit de Haagse Schilderswijk naar Haarlem om drugs te dealen vanuit het appartement van Schaap.

Volgens de politie werd de man Elias genoemd, maar had hij verschillende bijnamen. Zo stond hij ook bekend als 'Schele' of 'Schele Marokkaan', omdat hij loenste met een oog. Inmiddels is hij rond de vijftig. Hij droeg meestal een spijkerbroek met een zwart leren jack en zag er relatief verzorgd uit. 'Elias' was tussen de 1.65 en 1.75 meter en sprak gebrekkig Nederlands.

De dood van Schaap is een van de zaken op de coldcasekalender van de politie. Voor de gouden tip in de zaak heeft het Openbaar Ministerie 15.000 euro uitgeloofd.

