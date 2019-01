Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eén verdachte mishandeling Alphen meldt zich na Team West Foto: Politie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Eén van de drie verdachten van een mishandeling in het centrum van Alphen aan den Rijn heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld. Dit deed hij nadat hij was te zien op camerabeelden in het opsporingsprogramma Team West. Bij de mishandeling werd een 29-jarige man geslagen en tegen zijn hoofd geschopt.

Het slachtoffer riep eind oktober iets naar een groepje mannen die op de Paradijslaan in het centrum stonden. Toen die ter hoogte van de ING bank aan de Castellumstraat verhaal kwamen halen, ontstond er een woordenwisseling. De discussie liep uit de hand en de 29-jarige man werd door drie mannen mishandeld. Met een gezwollen hoofd en wonden op zijn neus en kin werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Recht onder een camera De mishandeling gebeurde recht onder een bewakingscamera, zodat de verdachten duidelijk in beeld waren. Nadat Team West de beelden uitzond, stapte één van de mannen naar de politie. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak en is nog op zoek naar de twee andere mannen.