Geschoten in buurt van clubs in Zoetermeer; alleen hulzen gevonden

ZOETERMEER - In de Van der Hagenstraat in Zoetermeer zijn dinsdagavond schoten gelost. Op de plek van het incident zijn enkele hulzen aangetroffen, meldt de politie. Het is niet de eerste keer dat er in de straat geschoten is. In september werd Club Magnum beschoten en in maart vorig jaar Club One.

Rond 22.30 uur ontving de politie een melding dat er schoten zouden zijn gehoord in de Van der Hagenstraat. Volgens een woordvoerder van de politie was er echter niemand meer toen de agenten daar aankwamen.



Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen of wat er precies is gebeurd. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek.In de Van der Hagenstraat werden vorig jaar twee uitgaangsgelegenheden beschoten. In maart was het raak bij Club One, er zaten zeker 20 kogelgaten in de voordeur . Niemand raakte gewond. In september was Club Magnum aan de beurt. In de toegangsdeur van de club zaten tien kogelgaten . Twee maanden later lag er een granaat voor de deur van de club. Ook daarbij vielen geen gewonden.

Magnum is na de vondst van de granaat voor een half jaar gesloten door burgemeester Aptroot van Zoetermeer. Ook Club One is inmiddels dicht op last van de burgemeester. De politie neemt ook de eerdere schietpartijen mee in het onderzoek: 'We houden alle opties open.'