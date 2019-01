Schoten gelost in Zoetermeer; alleen hulzen gevonden

ZOETERMEER - In de Van der Hagenstraat in Zoetermeer zijn dinsdagavond schoten gelost. Op de plek van het incident zijn enkele hulzen aangetroffen. Dat meldt de politie.

Rond 22.30 uur ontving de politie een melding dat er schoten zouden zijn gehoord in de Van der Hagenstraat. Volgens een woordvoerder van de politie was er echter niemand meer toen de agenten daar aankwamen.

Het is daarom niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen of wat er precies is gebeurd. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek.