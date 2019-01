Directeur communicatiemuseum stapt op na negatieve publiciteit

DEN HAAG - De directeur van het Museum voor Communicatie (COMM) in Den Haag, Tobias Walraven, heeft besloten terug te treden. Het museum laat in een verklaring weten dat 'de negatieve publiciteit die hem en het museum de afgelopen dagen ten deel viel' reden is voor zijn opstappen.

Website Follow the Money meldde vorige week dat Walraven als museumdirecteur in 2017 voor bijna vier ton aan zaken deed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was.

Volgens Follow the Money kreeg Tobias Walraven als directeur ook een veel hoger salaris dan directeuren van vergelijkbare musea. Het COMM staat volgens de website inmiddels op omvallen.



Rustiger vaarwater

Willem Ackermans, de voorzitter van de raad van toezicht van het museum, waardeert het dat Walraven het initiatief heeft genomen om terug te treden. Ook zegt Ackermans dat Walraven met zijn terugtreden het museum in staat stelt om 'in rustig vaarwater te komen’.

Walraven begon in januari 2016 als directeur bij het COMM. De zakelijke leiding van het museum is vanaf 1 februari in handen van Adriaan Wagenaar. Sarah-Jane Earle is verantwoordelijk voor de artistieke leiding.

LEES OOK: Ongeopende brief aan Otto Frank te zien in Museum voor Communicatie