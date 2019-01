Deel dit artikel:













Ziggo schakelt analoge televisie uit Foto: Omroep West

DEN HAAG - Televisiekijkers in en om Den Haag die abonnee zijn van Ziggo kunnen vanaf 12 maart aanstaande niet langer analoog kijken. Vanaf die datum is het alleen nog maar digitaal wat de klok slaat. De analoge zenders worden uitgeschakeld om zo meer ruimte vrij te maken voor andere dingen, zoals hoge internetsnelheden. In heel Nederland doet het bedrijf dat. Nu is dus de regio Den Haag aan de beurt.

De wijzing geldt ook voor abonnees in Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Zoetermeer, Rijswijk, Nootdorp en Delft. Klanten zijn door Ziggo per brief geïnformeerd over de veranderingen. De meeste mensen kijken al digitaal, maar vaak zijn tweede toestellen zoals in de slaapkamer nog analoog. Die geven dus vanaf 12 maart geen beeld meer. Wel kunnen abonnees bij Ziggo vragen naar een kastje om aan te sluiten op de televisie, zodat er toch nog gekeken kan worden. Het eerste exemplaar geeft het bedrijf in bruikleen, wie er meer wil moet 29,95 euro per stuk betalen. Overigens kunnen de meeste moderne televisies zonder extra apparatuur digitale televisiezenders weergeven. Meestal is dat een kwestie van anders instellen.

Analoge radio Ziggo blijft Ziggo legt op een aparte website uit hoe het allemaal werkt. Het bedrijf belooft daar ook hulp aan mensen die er zelf niet uitkomen. De analoge radiozenders blijven voorlopig wel gewoon voor Ziggo-klanten te ontvangen.