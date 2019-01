Herinneringen aan Bronovo: Doodzieke Imara (22) trouwt vlak voor haar dood dankzij het ziekenhuis

DEN HAAG - De 22-jarige doodzieke Imara Biesheuvel zag haar laatste wens in vervulling gaan met hulp van het Bronovo: zo kon ze trouwen vlak voordat ze kwam te overlijden. 'Haar gezegde was altijd: 'Ik wil met een dubbele achternaam het graf in', aldus haar moeder Nel. Samen met Omroep West halen haar ouders herinneringen op aan de bijzondere dag in het ziekenhuis dat nu waarschijnlijk gaat sluiten.

'Het was een bijzondere en tegelijkertijd heel verdrietige gebeurtenis', omschrijft de moeder de dag. Imara had kanker en had nog maar twee maanden te leven. 'Daarom was er haast geboden om te trouwen.' Op 30 augustus 2011 was het dan zover en kon ze trouwen met haar grote liefde (die anoniem wil blijven).

Bronovo en alle medewerkers maakten het tot een fantastische dag voor Imara, maar zeker ook een dierbare herinnering voor haar ouders. 'Toen we naar het Bronovo gingen werden we warm onthaald door de verpleging en door Imara. Zij zat natuurlijk op ons te wachten. Al die mensen van het Bronovo hebben die dag onvergetelijk gemaakt. Zij hadden alles ervoor over om die dag te laten slagen. Van versieren van de gangen tot medewerking om een spiegel op te hangen. Een bruid wil zichzelf toch zien. Ik ben er heel erg dankbaar voor.'



'Het is ons gelukt om er een feest van te maken'

Sommige andere patiënten en aanwezigen in het ziekenhuis vonden de feestelijke viering moeilijk te begrijpen. 'Ze keken naar ons zo van: 'hoe kunnen ze dit, terwijl zij er binnen twee maanden niet meer is. Maar je leeft met de dag, dat leer je wel. Het is ons daardoor gelukt om er echt een feest van te maken. Wij wilden voor haar echt een feest.' Onder politiebegeleiding gingen ze naar Delft waar zij en haar man elkaar het jawoord gaven.

'In het begin van de avond zijn ze teruggegaan naar het Bronovo en daar had de verpleging een soort bruidssuite gemaakt. Twee bedden tegen elkaar en bloemblaadjes op de bedden. Naar horen zeggen hebben ze het ontzettend gezellig gehad daar die avond. Als je dat dan de volgende dag terughoort, dan kan je alleen maar dankbaar zijn dat zoiets gedaan kan worden in een ziekenhuis, fantastisch', aldus Imara's vader Nico.

Donderdag wordt duidelijk of het iconische ziekenhuis verdwijnt waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.