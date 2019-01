Museum Prinsenhof toont gezinsportret van Delftse kunstenaar Pieter de Hooch

DELFT - In het Delftse museum Prinsenhof is vanaf donderdag het zeventiende-eeuwse schilderij ‘Portret van een Delftse familie’ te zien. Het kunstwerk van schilder Pieter de Hooch komt woensdag over van het Weense Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste.

Het schilderij is een voorbode van de tentoonstelling: Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer, die vanaf oktober in het museum te zien zal zijn. Het museum organiseert de tentoonstelling omdat De Hooch internationaal wordt gezien als de op een na beroemdste schilderszoon uit Delft. Johannes Vermeer heeft mondiaal meer allure. Met deze tentoonstelling wil het museum De Hooch even uit diens schaduw laten treden. De Hooch beleefde zijn hoogtijdagen als schilder toen hij in Delft woonde.



Kunstwerk toegeschreven aan Vermeer

Het kunstwerk is het enige familieportret van De Hooch waarbij te zien is dat de schilder het in zijn toenmalige woonplaats heeft gemaakt. Op de achtergrond is namelijk de toren van de Nieuwe Kerk te zien.

De kunstschilder is niet geboren in de stad. Zijn wieg stond in 1629 in het nabijgelegen Rotterdam. Rond 1652 trok de schilder naar Delft. In die tijd leefde ook de al eerder genoemde Johannes Vermeer (1632-1675) in de plaats. De Hooch liet na tien jaar het stadje achter zich en trok naar Amsterdam. Daar zou hij in 1684 in het gekkenhuis (Dolhuis) overlijden.

De Weense kunstacademie kocht het schilderij ‘Portret van een Delftse familie’ in 1822 als een werk van de Zwolse kunstschilder Gerard ter Borch. Later werd het ook nog eens aan Johannes Vermeer toegedicht. In 1874 werd De Hooch als de maker gezien. Het is onduidelijk welk zeventiende eeuws gezin er op het schilderij is te zien. Meer dan zeventig jaar geleden was het kunstwerk voor het laatst in Nederland.

Sint-Petersburg en Londen







Naast ‘Portret van een Delftse familie’ zijn er vanaf oktober ongeveer dertig andere stukken van De Hooch te zien in het museum. Daaronder bevinden zich enkele beroemde schilderijen zoals ‘Zittende vrouw met dienstmeid op een binnenplaats’ dat nu nog hangt in De Hermitage in Sint-Petersburg en ‘Binnenplaats van een huis in Delft’ uit de Londense National Gallery.

De expositie is te zien van 1 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020.

