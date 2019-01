Deel dit artikel:













Anastacia Rockt you en René van Kooten zin(g)kt op de Titanic Anastacia en René van Kooten | Beeldcompilatie Peter Svenson en ANP

DEN HAAG - De Amerikaanse rockster Anastacia komt naar Den Haag. Ze zal in de musical 'We will rock you' de rol vertolken van Killer Queen. De musical met 24 van de grootste hits van de legendarische Britse rockgroep Queen zal in december in Den Haag worden opgevoerd.

Anastacia bracht in 2000 haar debuutalbum Not That Kind uit. Deze werd drie keer platina in Nederland en werd wereldwijd meer dan 35 miljoen keer verkocht. Haar debuutsingle 'I'm Outta Love' stond 21 weken in de Nederlandse Top 40 en haalde een top drie notering. Zoetermeerder René van Kooten gaat één van de hoofdrollen spelen in de musical Titanic. De musical vertelt het dramatische verhaal van het enorme cruiseschip de Titanic, waarvan de maidenvoyage eindigde tegen een ijsberg. Aan boord waren 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Van Kooten tourt momenteel door het land met Evita, waarin hij de rol van Che Guevara speelt. We will rock you is van 2019 t/m 5 januari 2020 in het World Forum Theater in Den Haag

Titanic de musical gaat oktober 2020 in première in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam.