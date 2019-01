Radio West vannacht kort uit de lucht

DEN HAAG - Komende nacht - dus van woensdag op donderdag - gaat Radio West uit de lucht. Geen zorgen, het is maar tijdelijk dat je favoriete zender niet via de FM te horen is. De onderbreking duurt waarschijnlijk een half uurtje en begint volgens de planning rond één uur 's nachts. Het heeft allemaal te maken met de overgang naar een nieuwe zenderoperator.

'Er is een aanbesteding geweest. We zaten bij KPN met onze zenders en gaan nu over naar Broadcast Partners', legt Wiljan Pongers uit. Hij is hoofd techniek en weet alles van stekkers, draden en andere radiozaken.

Het gaat om de zenders in Den Haag (89.0 FM), Oegstgeest (88.0) en Rotterdam (89.3). Die laatste is de sterkste zender, met de meeste luisteraars. Maar waarom staat die zender eigenlijk in Roterdam - buiten het uitzendgebied? 'Dat heeft te maken met vergunningen enzo', aldus Pongers.



Geen verschil

Wat merken de luisteraars straks van die nieuwe zendermaatschappij? 'Niks. Ze horen morgen gewoon weer het oude, vertrouwde geluid.' Dus het signaal wordt niet harder, of beter? 'Nee, er is geen verschil.'

Via internet en op de kabel is Radio West wel gewoon te beluisteren tijdens de zenderwisseling. Ook de digitale etherradio DAB+ blijft normaal functioneren.