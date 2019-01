Oud-ADO-spits Michiel Kramer ruilt het beloofde land in voor Utrecht

DEN HAAG - Oud- ADO Den Haag-aanvaller Michiel Kramer gaat aan de slag bij FC Utrecht. De speler komt over van het Israëlische Maccabi Haifa.

Kramer tekent een contract voor een half jaar in de Domstad. De spits sprak in november al uit dat hij wilde vertrekken uit Israël.

De spits werkte in het eerste halfjaar van 2018 ook al samen met Advocaat bij Sparta. De club degradeerde vorig seizoen naar de eerste divisie via de nacompetitie. In de strijd om lijfsbehoud schopte de spits een tegenstander in het gezicht. Dit leverde hem een vroegtijdig afscheid bij de Kasteelheren op.



Landskampioen

Kramer kwam tussen 2013 en 2015 voor ADO uit. In 58 competitiewedstrijden voor de residentieclubv trof hij 24 keer doel. De trefzekere aanvaller was ook de technische staf van Feyenoord opgevallen en hij maakte een transfer naar Rotterdam. In de havenstad werd hij landskampioen.

LEES OOK: Kramer niet blij met ADO-fans: 'Broodje kroket oké, Kramer amateur gaat te ver'