Politiek eist maatregelen tegen problemen in Haagse Weimarstraat

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad eist maatregelen tegen de problemen in de Weimarstraat. Partijen zijn geschrokken onder meer vechtpartijen, zwerfafval, luide muziek, straatraces, drugsgebruik, rondscheurende auto's én een steekpartij met dodelijke afloop vorige week.

'Deze buurt staat op een kantelpunt. Met meer toezicht en handhaving gaan we het tij niet keren. Met de bewoners vragen wij daarom om ander beleid', aldus ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks en PvdA. Ook D66 pleit voor een 'structurele aanpak'. En Hart voor Den Haag/Groep de Mos en het CDA vinden dat er snel 'veiligheidsmaatregelen' moeten worden genomen.

PvdA-raadslid Janneke Holman (PvdA) woont zelf bij de Weimarstraat en kent de problemen. Volgens haar 'rommelt' het er al langere tijd en kwam er ook meer handhaving. 'Nu zien we dat dat ervoor heeft gezorgd dat overlast zich heeft verplaatst naar omliggende straten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom is het tijd om stevig in te grijpen om de buurt leefbaar te houden', stelt zij.



Veel dezelfde winkels

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP denkt dat meer afwisseling in de aanwezige winkels een oplossing kan zijn. 'Je ziet hier veel overlast doordat veel dezelfde winkeltjes tot 's avonds laat open zijn. Dat zorgt voor rondscheurende auto’s en motoren in de avonduren en nachtelijk kabaal op straat. Als je strikter bent op wie een vergunning krijgt en wie niet, kun je dit soort problemen voorkomen.' Daarom pleit hij voor het aanstellen van een winkelstraatmanager. Maar die moet dan wel 'echt iets te vertellen' krijgen.

Volgens Ayse Yilmaz van de VVD draagt ook de grote hoeveelheid coffeeshops in het gebied niet bij aan de rust. 'Het is duidelijk dat er een integrale oplossing moet komen. Het kan niet zo zijn dat zo'n mooie buurt hierdoor ten onder gaat.'



Bewoners betrekken

De bewoners hebben recent bij de gemeente om aandacht voor de problemen gevraagd. Die moeten ook worden betrokken bij de oplossing, vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Zodat de Weimarstraat en omringende straten een fijne en prettige leefomgeving worden en blijven voor iedereen.'

D66 gaat woensdag pleiten voor het gedeeltelijk omdraaien van de rijrichting in de Noorderbeekdwarsstraat. Dat zou volgens die partij leiden tot een betere spreiding van de bezoekersstroom. In het verleden is er al een tijdje getest met een rijrichtingwissel. 'Hoewel het stadsbestuur toen liet weten dat de overlast tijdens de proef inderdaad afnam, is besloten de proef niet voort te zetten. Het lijkt mij goed als we voor langere tijd testen met een rijrichtingwissel en dan uitgebreid met bewoners van het Regentessekwartier evalueren', aldus fractievertegenwoordiger Marije Mostert.



Grote zorgen

Vorige week, direct na de steekpartij op 17 januari, lieten de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, en het CDA al weten zich grote zorgen te maken over de veiligheid in en rondom de Weimarstraat. Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani noemde het 'schandalig' dat de problemen nog steeds niet zijn aangepakt. 'Bewoners klagen hier al jaren over zonder dat er daadwerkelijk wordt ingegrepen. Er moeten snel veiligheidsmaatregelen worden genomen om op korte termijn een veiligere omgeving voor deze mensen te creëren.'

CDA-raadslid Kavish Partiman hoopt dat de gemeente de veiligheid van de wijk kan terugbrengen, zodat ouders weer met een gerust hart hun kinderen naar buiten kunnen laten gaan, zonder te vrezen voor allerlei onveilige situaties.