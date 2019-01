Wereldwijde schaaktop strijkt neer in Leiden: 'Belangrijkste toernooi ter wereld'

Deelnemers in de Pieterskerk | Foto: Omroep West

Anish Giri in de Pieterskerk | Foto: Omroep West

LEIDEN - Zacht geroezemoes en geconcentreerde gezichten boven de schaakborden. De Pieterskerk in Leiden is woensdag het decor van schaakpartijen op het hoogste niveau. De internationale top van deze sport is neergestreken in Leiden voor het Tata Steel Chess Tournament. Een zestal spelers uit de top-10 van de wereldranglijst is van de partij.

Het is voor het eerst dat een monumentale kerk het decor is van een schaaktoernooi op hoog niveau. Ton Kohlbeck van de Leidse schaakclub Philidor heeft samen met de gemeente en de universiteit 40.000 euro op tafel gelegd om het evenement naar Leiden te halen. 'Dit is het belangrijkste schaaktoernooi ter wereld. De wereldkampioen (Magnus Carlsen, red.) doet mee. Dit wil je hebben.'

Het schaaktoernooi duurt zestien dagen en heeft plaats in Wijk aan Zee. Voor deze ene dag wordt een uitstapje naar Leiden gemaakt. Het is bijna een thuiswedstrijd voor Anish Giri uit Rijswijk, de huidige nummer vijf van de wereld. 'Hij moet winnen om nog kans te maken op de titel', vertelt een fanatieke schaker die naar zijn helden komt kijken.



Heel Leiden Schaakt

Niet alleen de grootmeesters lopen woensdag rond in de stad; iedereen kan meeschaken onder het motto 'Heel Leiden Schaakt'. Zo is rond de Pieterskerk ook een jeugd- en kindertoernooi. Op het stadhuis is zelfs een symposium met hoogleraren die zich buigen over de relatie tussen het schaakspel en ons brein.

Moet je eigenlijk slim zijn om goed te kunnen schaken? Volgens de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden wel. Zij werden vorige week nog kampioen tijdens de scholierenwedstrijden in Wijk aan Zee. Maar volgens een bezoeker in de Pieterskerk hoef je niet per se een hoog IQ te hebben. 'Kijk maar naar mij, maar ik speel het wel elke dag.'

Mannending

Vrouwen schitteren door afwezigheid op het podium in de kerk. Schaken op hoog niveau is een 'mannending'. Volgens voormalig Nederlands jeugdkampioen Tea Lanchava ligt dat misschien wel aan onze hersenen. 'Een wedstrijd van vijf uur is een heel fysieke inspanning voor je hoofd en lichaam.'

Oud-jeugdkampioen Rosa Ratsma zegt dat meisjes vaak afhaken op de middelbare school. 'Ze hebben toch bredere interesses dan jongens die urenlang achter hun computertje zitten te spelen om de beste te worden.'



Alle stoelen bezet

Er is veel belangstelling, alle stoelen in de Pieterskerk zijn bezet. Het publiek kan de diverse schaakpartijen volgen via schermen die aan de pilaren van de kerk zijn bevestigd.

