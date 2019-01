Deel dit artikel:













Het was zijn 'Big Year': Arjan spotte recordaantal vogels in een jaar Arjan spotte in één jaar 6.000 vogels | Foto: Michiel van den Bergh Vogelspotter Arjan Dwarshuis | Foto: Michiel van den Bergh

DEN HAAG - Vogelaars noemen het een 'Big Year' als ze de uitdaging aangaan om in één jaar zoveel mogelijk verschillende vogels te spotten. En het wereldrecord hiervan staat op naam van Arjan Dwarshuis uit Den Haag. Hij zag in één jaar meer dan 6.000 soorten vogels. Zaterdag zendt TV West een documentaire uit over Arjans bijzondere jaar.

Het vogels spotten zat er bij Arjan van jongs af aan al in. Hij woonde in het Belgisch Park vlak bij de duinen van Meijendel. 'Mijn maten gingen vroeger surfen, maar ik lag veel liever op mijn buik in de duinen. Altijd op zoek naar vogels. Op zoek naar het onverwachte. Er is altijd wel iets te vinden wat je compleet verrast. Als je je ogen maar uitkijkt.' En zijn ogen uitkijken dat deed Arjen voor zijn Big Year. Hij reisde de hele wereld af, wandelde over de hoogste bergketens, door de heetste woestijnen en de meest afgelegen tropische regenwouden.

Nationale vogeltelling Zijn missie: aandacht vragen voor de bescherming van vogels, want één op de zeven vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Toch vindt Arjan die achtertuin wel belangrijk, daarom roept hij iedereen op om mee te doen aan de nationale vogeltelling die dit weekend wordt gehouden. Meer weten over Arjan? Hij is vrijdag 25 januari te gast tussen 18.00 en 19.00 bij het radioprogramma Studio Haagse Bluf. Zaterdag wordt de documentaire 'Arjan's Big Year' om 16.00 uur uitgezonden op TV West.