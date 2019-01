Deel dit artikel:













Doneeractie voor uitvaart slachtoffer fatale steekpartij Weimarstraat geslaagd Steekpartij aan de Weimarstraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De doneeractie voor de uitvaart van het slachtoffer van de fatale steekpartij in de Haagse Weimarstraat is gehaald. De 25-jarige Björn werd vorige week op straat neergestoken en overleed in het ziekenhuis. De uitvaart van de Hagenaar is vrijdag.

Online werd een inzamelingsactie gestart om 6.000 euro op te halen voor zijn begrafenis. De initiatiefnemer van de actie schrijft dat Björn geen uitvaartverzekering had en dat daarom geld wordt ingezameld om hem een 'begrafenis [te] geven die hij verdient'. 'Björn was een vrolijke en positieve jongen, hardwerkend, een goede zoon, broer, vader en vriend. Hij laat een zoontje van 2, zijn vrouw en familie van wie hij zielsveel hield achter.' In twee dagen tijd werd het streefbedrag gehaald. 240 mensen doneerden ten bate van de uitvaart. LEES OOK: Politiek eist maatregelen tegen problemen in Haagse Weimarstraat LEES OOK: Slachtoffer (25) steekpartij Haagse Weimarstraat overleden