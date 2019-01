Herinneringen aan Bronovo: 'Prins Claus kwam altijd via mortuarium binnen'

Mylène Parlevliet werkte in de jaren 80 en 90 in het Bronovo. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Bij Bronovo denken velen ook aan het Koninklijk Huis: de koninklijke familie komt er al tijden met zijn kwaaltjes en de prinsjes en prinsesjes zijn er geboren. Oud-medewerker Mylène Parlevliet-Westen blikt terug op haar tijd in het Bronovo. 'De ingang van het mortuarium was aan de achterkant van het gebouw. Daar maakte het Koninklijk Huis ook gebruik van', herrinert ze zich.

'De familie deed dat omdat ze niet via de hoofdingang binnen wilde komen om gezien te worden. Als prins Claus dan wel eens kwam dan hadden we het al gauw door', aldus Mylène. Zij werkte op een afdeling aan de achterkant van het gebouw.

Zodra ze het bericht van het koninklijk bezoek zich via door het ziekenhuis verspreidde, stonden veel medewerkers bij de ramen. 'Dan kwam er eerst een andere auto en dan hij. Dan stapte hij uit en zwaaide altijd naar boven. En wij zwaaiden dan altijd even naar beneden. Dat was leuk, dat deed hij altijd.'

Het Bronovo-ziekenhuis verdwijnt definitief uiterlijk in 2024. Aan het iconische ziekenhuis hebben velen bijzondere en mooie herinneringen. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.