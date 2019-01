Deel dit artikel:













Brandweer redt scholier zonder broek van eiland in vijver van ijs De leerling klimt over een ladder naar de vaste grond | Foto: Regio 15

DELFT - Een leerling van het Stanislascollege Westplantsoen in Delft is vast komen te zitten op een eilandje. De jongen liep over de bevroren vijver naar het stukje land toen hij erdoorheen zakte. Hij wist het eilandje te bereiken en zich zelf op het droge te krijgen.

Vervolgens trok hij zijn broek en schoenen uit omdat de nat geworden kleren zijn lichaam koud maakten. Duikers van de brandweer hebben hem uiteindelijk met een ladder van het eilandje afgehaald. Medeleerlingen volgden ondertussen de reddingsoperatie met grote aandacht. De scholier is in een ambulance onderzocht op eventuele onderkoeling. Hij hoefde niet door naar het ziekenhuis. Op school is hij onder een warme douche gezet. LEES OOK: Gestrand op een eilandje, brandweer redt jongen