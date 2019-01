Drie jaar cel geëist voor steekpartij in 'Polenpension'

Huis in Honselersdijk is verzegeld I Foto: District8

HONSELERSDIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van drie jaar voor de steekpartij in een pension voor buitenlandse werknemers in Honselersdijk, afgelopen zomer. Een 50-jarige Poolse man zou een andere man hebben verwond met een messteek in de rug.

'Er is met behoorlijke kracht gestoken', sprak de officier van justitie woensdag bij de Haagse rechtbank. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag op zijn huisgenoot. 'Het is een laffe daad om iemand in de rug te steken', meende de officier.

Arthur F., de Poolse verdachte, ontkende gestoken te hebben. De agressie was uitgegaan van het 33-jarige slachtoffer, zei hij. Het slachtoffer zou de verdachte aangevallen hebben met een mes in zijn hand. Hij had die hand alleen maar weggeduwd. 'Hij liep vaker in huis rond met een hakbijltje of een ander voorwerp', verklaarde F. over het slachtoffer van de steekpartij.



'Uit noodweer gehandeld'

Volgens zijn advocaat deed de officier veel te dramatisch over het steekincident. 'Het gaat om een ondiepe steekverwonding van geringe betekenis.' De verdachte had uit noodweer gehandeld, aldus de advocaat.

De officier wees op DNA-sporen van verdachte op het heft van het mes. Een zeer sterke aanwijzing dat de Arthur F. gestoken had, meende de officier. Hij vond dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan een poging tot doodslag. De messteek in de rug was wel degelijk levensbedreigend. Het had niet veel gescheeld of een slagader was geraakt, zei de officier.



Flink gedronken in de woning

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er flink gedronken was in de woning tijdens die bewuste nacht in juli vorig jaar. De verdachte was ook een stevige drinker. Hij erkende op de zitting dat hij een alcoholprobleem heeft.

Ook bleek dat de spanning in de woning aan de Endeldijk hoog was opgelopen omdat de verdachte en zijn vriendin moesten verhuizen. Ze mochten nog maar een nacht in het pension blijven. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.