15-jarige Zoetermeerder vecht leeftijd aan: 'Ik ben vier jaar ouder'

DEN HAAG - Een uit Somalië afkomstige Zoetermeerder staat als 15-jarige in de gemeentelijke administratie, maar de jongen weet zeker dat hij vier jaar ouder is. Hij wil dat zijn leeftijd wordt gewijzigd in de basisadministratie, maar de gemeente Zoetermeer weigert dat. Woensdag diende de zaak bij de Raad van State.

De jongen zit op advies van zijn school een paar groepen hoger, omdat iedereen merkte dat hij niet erg bij zijn vermeende leeftijdgenoten paste. Hij liet een medisch leeftijdsonderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat hij zeker geen 15 is, eerder 19. Maar de gemeente Zoetermeer vindt een medisch leeftijdsonderzoek onvoldoende om iemands leeftijd in de basisadministratie te wijzigen.

Zoetermeer eist een schriftelijk bewijs of een ander hard bewijs. Maar dat is er niet, bleek tijdens de zitting. Het probleem is dat in Somalië niet erg secuur datum en tijdstip van geboortes worden geregistreerd. Bovendien is het in de moslimcultuur niet zo gebruikelijk om iemands verjaardag te vieren en speelt de geboortedatum niet zo'n belangrijke rol.



Zus gaf verkeerde datum door

De Raad van State vond het opmerkelijk dat de gemeente vasthoudt aan de leeftijd van 15 jaar, terwijl zonneklaar uit het leeftijdsonderzoek is gekomen dat de jongen nooit in 2003 kan zijn geboren. Zijn zus zou bij binnenkomst in Nederland in 2011 een verkeerde geboortedatum hebben opgegeven en 2015 weer, bij de aanvraag van een paspoort.

De foute opgave lijkt voor de gemeente doorslaggevender te zijn dan het leeftijdsonderzoek, waarbij de uitgroei van botten en dergelijke worden bekeken. De advocate van de Zoetermeerder zei dat de gemeente op deze manier accepteert dat er foute gegevens in de administratie staan.



Politie wilde niet geloven dat hij zo jong was

De scholier wil graag zijn geboortedatum naar 1 januari 1999 wijzigen. Zo kan hij sneller een vervolgstudie volgen en wordt hij serieuzer genomen als hij zijn leeftijd moet opgeven. Want hij is volgens zijn advocate al eens door de politie gecontroleerd en die wilden niet geloven dat hij zo jong was. 'Ze dachten dat hij een valse ID bij zich had.'

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.