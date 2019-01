Westlandse burgemeester maand in functie: 'Mensen zijn hier zo hartelijk en spontaan'

MONSTER - De nieuwe burgemeester van Westland, Bouke Arends, is aangenaam verrast door de hartelijkheid en spontaniteit van de inwoners van zijn gemeente. Dat zegt hij woensdag tijdens één van zijn eerste openbare optredens in het Westland, bij het Nationale Voorleesontbijt.

Arends bezoekt in Monster een vestiging van kinderdagverblijf 2Samen. Hij krijgt daar een korte rondleiding door het gebouw. 'Het ziet er mooi uit', zegt de nieuwe burgemeester. 'Ik zou bijna weer kind willen zijn.'

Na de rondleiding gaat de ambtsketting om en is het tijd om een stukje voor te lezen uit 'Een huis voor Harry'. De peuters worden door de leidsters in een kring rond Arends gezet. De burgemeester weet de kleintjes al snel voor zich te winnen. Hij heeft dan ook de nodige ervaring. 'Ik heb zelf ook drie kinderen, maar die zijn volwassen. Die lees ik niet meer voor.'



Kennismaken met de gemeente

Arends heeft er nu ruim maand opzitten als burgemeester van Westland. Het is vooral een periode van kennismaken met de gemeente. 'De eerste dagen gingen een beetje verloren aan de feestdagen, maar daarna heb ik veel mensen ontmoet en heb ik bedrijven en instellingen gesproken.'

Zijn eerste indrukken zijn positief. Zo spreekt de mentaliteit van Westlanders hem aan. 'Waar ik blij van word, en wat me ook verrast, is dat de mensen zo spontaan en hartelijk zijn. En daardoor voel ik me ook erg welkom hier. Dat helpt wel in het begin.'

