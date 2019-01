Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen gewond na mishandeling door andere jongen Foto: Politie

DEN HAAG - Een jongen van een jaar of 14 heeft woensdagmiddag een andere jongen zwaar mishandeld op de kruising van de Danckertsstraat en de 2e Sweelinckstraat in de Haagse wijk Duinoord. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De mishandeling vond plaats rond 14.30 uur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De verdachte rende na de mishandeling weg in de richting van de Valeriusstraat. Het slachtoffer, een jongen van onbekende leeftijd, is daarna met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Signalement De politie is op zoek naar een jongen van een jaar of 14 met zwart krullend haar. Hij droeg donkere bovenkleding en een blauwe spijkerbroek. LEES OOK: Man (73) aangehouden na mishandelen sneeuwballengooier (16)