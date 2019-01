Dronken vrouwen gooien met hondje en krijgen boete

LEIDEN - Twee Poolse vrouwen die in een dronken bui bij Leiden Centraal met een hondje gooiden, zijn door de rechter in Den Haag veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes van 200 en 300 euro. 'Het zag er vreselijk uit, hoe met die hond werd omgegaan', zei de rechter afgelopen maandag tijdens de zitting.

Op 13 april 2017 zaten de 31-jarige en de 23-jarige vrouwen voor het station in Leiden op de trein te wachten. Ze hadden een behoorlijke slok op, zo blijkt uit getuigenverklaringen. Dat bevestigde de 31-jarige vrouw uit Polen maandag bij de rechter. Haar vriendin was niet op de zitting.

Een omstander zag hoe de 31-jarige het hondje uit de handen van de vriendin pakte en het een meter door de lucht gooide. Daarna renden de vrouwen met het hondje het station in, maar ze misten de trein. Ze kwamen terug het plein op, voor het station. De 23-jarige vrouw, het baasje van de Yorkshire Terriër, gooide daar het hondje over haar schouder op de grond. Vervolgens moest ze overgeven, waarschijnlijk van de drank.



Hondje in beslag genomen

'Dat was heel vervelend om te zien voor andere mensen', oordeelde de rechter maandag over het gegooi met het hondje. 'Dit is toch echt dierenmishandeling.' De 31-jarige vrouw verklaarde dat ze zich niet kan herinneren dat ze met het hondje heeft gegooid. 'Maar het was niet okay', erkende ze.

De vrouwen hebben al een dag vastgezeten voor het gooien van het hondje. De officier van justitie eiste maandag voorwaardelijke celstraffen van vier dagen voor de 31-jarige vrouw en zeven dagen voor de 23-jarige. De rechter maakte daar voorwaardelijke boetes van 200 en 300 euro van. Daarnaast besloot ze dat de 23-jarige vrouw de Yorkshire Terriër niet terug krijgt. Het beestje was al in beslag genomen door de politie.

