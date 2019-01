Primeur: waterstof tanken aan de pomp in Binckhorst

DEN HAAG - Vanaf april kun je in de Haagse wijk Binckhorst aan de pomp waterstof tanken. Het is het eerste tankstation in ons land waar dat voor personenauto's mogelijk wordt gemaakt.

'In Nederland rijden nu vijftig waterstofauto's, maar er zijn er honderd in bestelling', vertelt Jan Paul Kerkhof, eigenaar van het tankstation, enthousiast. Zelf rijdt hij sinds 2016 in een auto op waterstof. Het grote voordeel van waterstofauto's is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat uitsluitend waterdamp.

De voordelen van rijden op waterstof zijn legio, volgens deskundigen. Zo gaat het voltanken in een mum van tijd en is het rijbereik van de auto’s vergelijkbaar met dat van de huidige gangbare auto's. Als waterstof in de toekomst schoner geproduceerd kan worden, is het rijden op de brandstof klimaatneutraal, want er is geen uitstoot van vuile gassen.



'Hoe meer, hoe schoner'

De auto filtert ook lucht voor hij die weer uitstoot. 'Dus hoe meer van deze wagens in Den Haag rijden, hoe schoner de lucht in de stad wordt', vervolgt hij. Eén kilo waterstof kost tien euro en daar rijd je ongeveer honderd kilometer op.