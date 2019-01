Raad van State: Rijswijk mag huizen bouwen naast DSM in Delft

REGIO - De Raad van State heeft woensdag in een definitieve uitspraak de bezwaren van chemieconcern DSM tegen de bouw van een nieuwe woonwijk in buurtschap 't Haantje tussen Rijswijk en Delft afgewezen.

DSM stapte naar de hoogste rechter omdat zo'n driehonderd woningen te dicht bij het bedrijfsterrein zouden komen. In totaal wil de gemeente er ruim 1600 woningen bouwen. Het bedrijf uit Delft vreest niet meer te kunnen uitbreiden en is bang voor klachten van de toekomstige bewoners van de huizen die het dichtst bij de fabriek staan.

De Raad van State vindt dat de gemeente Rijswijk in een herstelbesluit alle bezwaren heeft weerlegd. Daardoor kan in 't Haantje onder andere een woontoren van 42 meter hoog komen mits de bovenste woningen niet meer dan 55 decibel geluid op de gevel krijgen.



Groepsrisico goed berekend

Volgens de gemeente is dat haalbaar. DSM wordt dan niet belemmerd in zijn uitbreidingsmogelijkheden. De Raad van State vindt verder dat Rijswijk het groepsrisico goed heeft berekend dat DSM vormt voor de nieuwe wijk.

In november 2017 stuurde de Raad van State het Rijswijkse bestemmingsplan Sion-'t Haantje terug naar de gemeente, omdat er ten aanzien van DSM gebreken in het plan zaten. In een herstelbesluit van dinsdag 6 maart 2018 heeft de gemeente de gebreken hersteld, aldus de Raad van State.



'Einde aan onzekerheid'

Rijswijk laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak. 'De gemeente is verheugd dat een einde is gekomen aan de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van woningbouwlocatie RijswijkBuiten. Nu kan de gemeente verder aan de slag met de realisatie van de duurzaamste wijk van Nederland.'

Een woordvoerder van DSM zegt inhoudelijk nog niet in te kunnen gaan op de uitspraak. Het bedrijf kondigt aan de uitspraak 'zorgvuldig' te gaan bestuderen.