Geradicaliseerde zoon omstreden imam loopt vrij rond in Den Haag

DEN HAAG - Sohaib Amaouch, de geradicaliseerde zoon van de omstreden imam El Alami Amaouch, verblijft sinds enige tijd in Den Haag. De man werd eind vorig jaar door de Belgische autoriteiten het land uitgezet en is nu hier. Maar hij is 'in het vizier' van de gemeente, aldus burgemeester Pauline Krikke.

De PVV in de Haagse gemeenteraad had om opheldering gevraagd over de verblijfplaats van de man omdat het vermoeden bestond dat hij naar Den Haag zou kunnen komen. Die partij vindt dat de man niet tot de stad zou mogen worden toegelaten.

Sohaib Amaouch raakte ruim twee jaar geleden in opspraak. Op internet circuleerde een filmpje dat laat zien hij 's nachts door het Waalse Verviers loopt terwijl hij in het Arabisch oproept tot moord op christenen. 'Oh Allah, vernietig de gehate christenen. Dood hen allen, spaar er niet één.'



Over de grens gezet

Als tiener moest Amaouch in België een deradicaliseringsprogramma volgen. Hij is inmiddels meerderjarig en is vanwege zijn Nederlandse paspoort door België over de grens gezet. Zijn vader, ook wel bekend als Alami abu Hamza, werd al eerder uitgewezen.

El Alami Amaouch was in het verleden in Den Haag actief. Eind 2017 predikte hij in Transvaal en de Schilderswijk. Dat leidde toen tot zorgen. Ook hij werd en wordt door de gemeente en andere diensten in de gaten gehouden. Een woordvoerder waarschuwde destijds ook: 'Als iemand giftige en ontwrichtende boodschappen verspreidt, treden we in Den Haag stevig op.'



Naar Syrië vertrokken

El Alami Amaouch zou eraan hebben bijgedragen dat veel jongeren in de omgeving van Verviers zijn geradicaliseerd. Een aantal van hen zou naar Syrië zijn vertrokken om er te vechten.

Uit antwoorden van Krikke op vragen van de PVV blijkt nu dat zowel vader als zoon in Den Haag verblijven. Zij hebben allebei een Nederlands paspoort en volgens de burgemeester 'is het niet aan een gemeente om te bepalen of iemand Nederland wel of niet in mag'.



Ongelooflijk ongemakkelijk

Zij wijst er ook op dat het Nederlands staatsburgerschap maakt dat zij dezelfde rechten en plichten hebben als iedere Nederlander. 'Hoe ongelooflijk ongemakkelijk dat soms ook voelt.'

Krikke voegt daaraan toe dat de gemeente goed contact heeft met politie, Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en andere betrokken diensten. 'Als de wet overtreden wordt of er anderszins aanleiding toe is, zal onmiddellijk worden opgetreden.'