Verdachte dodelijke schietpartij Netscherstraat blijft drie maanden langer vastzitten Politie doet onderzoek na dodelijke schietpartij Netscherstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - De 51-jarige man die is opgepakt voor de dodelijke schietpartij in de Netscherstraat in de Haagse Schilderswijk, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Een 48-jarige man uit Den Haag overleed bij het schietincident.

De schietpartij gebeurde op dinsdag 8 januari. Een getuige hoorde drie schoten: 'De schutter liep daarna vrij rustig richting de Delftselaan.' Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Verdachte meldde zichzelf De verdachte meldde zichzelf later bij de politie. Over de aanleiding van de schietpartij is nog steeds niets bekend. De verdachte blijft ook nog in beperkingen zitten. Dat houdt in dat hij alleen contact mag met zijn advocaat. Het OM kan daarom verder nog niks over de zaak kwijt.