Tien maanden cel voor brandstichting in bedrijfspand aan Binckhorstlaan

Het busje vloog in brand naast het bedrijfsgebouw. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een 35-jarige Poolse man is door de rechtbank veroordeeld tot tien maanden cel vanwege brandstichting in een bedrijfspand aan de Haagse Binckhorstlaan. Daar brandde op maandag 16 april 2018 een bedrijfsauto uit. Twee andere wagens raakten beschadigd. Verder vernielden vlammen de roldeuren van het pand.

Een getuige hoorde om vier uur 's ochtends een harde knal uit het bedrijfspand aan de Binckhorstlaan en zag een witte bestelbus met piepende banden wegrijden. De lichten van de auto waren gedoofd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de verdachte 's nachts eerst gereedschappen uit het bedrijfspand hebben gestolen. Vervolgens keerde hij terug naar het pand en stichtte hij brand. Daarmee wilde hij de sporen van zijn inbraak uitwissen, meende het OM. De officier van justitie eiste twee jaar cel tijdens de strafzitting, twee weken geleden.



Te weinig bewijs voor inbraak

De rechtbank veroordeelt hem nu alleen voor de brandstichting. Voor de inbraak is er te weinig bewijs, menen de rechters. De verdachte zelf ontkende zowel de inbraak als de brandstichting.

Hij was die bewuste nacht wel in de buurt van het bedrijfspand, gaf hij toe. Maar dat was om iemand te ontmoeten met wie hij een klus zou gaan doen, zo verklaarde de Poolse man bij de rechtbank.