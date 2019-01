Haags klimaatpact krijgt steeds meer steun

DEN HAAG - De Uithof heeft zich als 300ste ondertekenaar achter het Haags Klimaatpact geschaard. De directeur van het recreatiecentrum zette woensdagmiddag zijn handtekening onder het akkoord. Andere ondertekenaars zijn onder meer het Gemeentemuseum, ADO, Parkpop en de NS.

Het Haags Klimaatpact is in 2017 opgesteld door acht politieke partijen in de Haagse gemeenteraad, en inmiddels hebben 13 van de 15 politieke partijen zich actief erachter geschaard. De ambitie van het pact is om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken in 2030. Daar hoort een heel pakket van maatregelen bij gericht op energiebesparing, schoner vervoer en een lagere vleesconsumptie.



De ondertekening is ook bijzonder omdat De Uithof waarschijnlijk het meest energieslurpende gebouw in Den Haag is: het pand moet immers gekoeld worden om de skihellingen en schaatsbanen mogelijk te maken. Dit betekent echter niet dat De Uithof de uitdaging om duurzaam te worden uit de weg gaat. Directeur Eugène de la Croix: 'Als De Uithof pakken wij onze verantwoordelijkheid en zijn we al lang met duurzaamheid bezig. Zo hebben we bijvoorbeeld 8150 zonnepanelen op ons dak en maken we gebruik van de restwarmte die van de machinekamer komt: dat is goed voor het klimaat en het levert ons ook nog eens veel geld op.'