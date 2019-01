Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anish Giri klimt naar tweede plaats bij schaaktoernooi Tata Steel na zege in Leiden Anish Giri in de Pieterskerk | Foto: Omroep West

LEIDEN - Anish Giri is bij het internationale schaaktoernooi Tata Steel naar de tweede plaats geklommen. De 24-jarige grootmeester uit Rijswijk behaalde tijdens de tiende ronde in de Pieterskerk in Leiden zijn vierde overwinning. Hij versloeg de Rus Vladimir Fedosejev met de zwarte stukken na 41 zetten.

Giri kwam met 6,5 punten alleen op de tweede plek. Hij heeft een half punt minder dan Magnus Carlsen. De Noorse wereldkampioen rekende medekoploper Viswanathan Anand uit India na 76 zetten in. Jorden van Foreest behaalde zijn derde zege. De 19-jarige Nederlander was met wit te sterk voor de Rus Ian Nepomniatstsji. Van Foreest neemt met vier punten de twaalfde plek in.

Rustdag voor schakers Donderdag is een rustdag voor de schakers. In de elfde ronde, weer in thuishaven Wijk aan Zee, speelt Giri vrijdag tegen de Amerikaan Samuel Shankland. In de dertiende en laatste ronde komen Giri en Carlsen zondag tegen elkaar uit. LEES OOK: Wereldwijde schaaktop strijkt neer in Leiden: 'Belangrijkste toernooi ter wereld'