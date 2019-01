Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Toekomst Bronovo bekend en scholier wordt dag politiechef HMC Bronovo. | Foto: HMC

REGIO - Goedemorgen! Vandaag wordt meer bekend over de toekomst van het Bronovo in Den Haag. Het ziekenhuis gaat mogelijk de deuren sluiten. En honderden scholieren nemen vandaag even het werk over van Nederlandse politici en directeuren. Dat en meer in de West Wekker.

Wat je vandaag kunt verwachten:

Een spannende dag voor het Bronovo in Den Haag. Het Haags Medich Centrum, waar het Bronovo onder valt, maakt vandaag bekend of het ziekenhuis de deuren moet sluiten. Omroep West houd je vandaag op alle kanalen hierover op de hoogte.

De 15-jarige Yeter neemt vandaag de baan over van niemand minder dan Paul van Musscher, chef eenheid van de politie in Den Haag. Hoe het de scholier vergaat, zie je vanmiddag.

Vanmiddag staat Leidenaar Maarten O. voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht een 38-jarige man te hebben doodgestoken in een woning aan de Tomatenstraat in Leiden.

Het weer: Wie de kou zat is, heeft pech. De temperaturen blijven laag, het wordt maximaal 2 graden. Er is plaatselijk mist, daarna komt er nog wat zon. 's Avonds kan er neerslag vallen.



Beeld: MeteoGroup Wie de kou zat is, heeft pech. De temperaturen blijven laag, het wordt maximaal 2 graden. Er is plaatselijk mist, daarna komt er nog wat zon. 's Avonds kan er neerslag vallen. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Bij de Musical Awards gisteravond vielen regiogenoten René van Kooten en Brigitte Heitzer in de prijzen. Allebei wonnen ze de prijs van beste hoofdrol voor hun rollen in de musical Evita.

Het is vandaag de jaarlijkse 'Dag van de bedreigde advocaat'. Om aandacht te vragen voor de positie van mensenrechtenadvocaten in Turkije, start er vanmiddag vanaf het Malieveld in Den Haag een manifestatie.